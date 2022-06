Harry e Meghan, applausi e sorrisi al Giubileo di platino: le foto da St Paul (Di venerdì 3 giugno 2022) Harry e Meghan al Giubileo di platino Per approfondire : foto : Harry e Meghan, l'arrivo alla cattedrale di St Paul Londra, 3 giugno 2022 - Accoglienza calorosa per i duchi ribelli Harry e Meghan da ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)aldiPer approfondire :, l'arrivo alla cattedrale di StLondra, 3 giugno 2022 - Accoglienza calorosa per i duchi ribellida ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #giubileo di platino, oggi la famiglia reale alla messa a St. Paul: la Regina grande assente ma ci saranno Harry e Megh… - eleitaliana : Ma perché non lasciano mai in pace Harry e Meghan hanno scelto la libertà non hanno fatto del male nessuno - zazoomblog : Giubileo di Platino tornano Harry e Meghan: cosa è successo in chiesa? - #Giubileo #Platino #tornano #Harry - ParliamoDiNews : A St Paul's il rito senza la Regina. La folla applaude Harry e Meghan #paul's #rito #regina #folla… - FilippoGiov : RT @dariomazzocchi: Ho seguito parte della cerimonia e ho notato nell’ordine: 1) disinteresse della folla per il leader laburista Starmer;… -