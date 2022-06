“Ha rifiutato” | Napoli | la notizia fa esultare i tifosi azzurri

Advertising

serieAnews_com : #Napoli, #Mertens ha rifiutato la proposta della #Lazio di #Sarri - sscalcionapoli1 : Bagarre tra Napoli e romane per Casale: il Verona ha già rifiutato una prima offerta - aleperro10 : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha offerto 3 milioni di euro per #Ostigard. Il @OfficialBHAFC ha rifiutato l'offerta… - MondoNapoli : Napoli - L'ex Tagliatela dichiara: ' Ho rifiutato Milan e Inter per amore' - - Frankf1842 : RT @fanpage: Aveva 'acquistato' per 500 euro la porzione di strada sotto casa sua, da un parcheggiatore abusivo. Ma quando il 28enne si è r… -

MondoNapoli

Aveva 'acquistato' un posto auto in strada per 500 euro da alcuni parcheggiatori abusivi ma quando hala restituzione dello spazio sulla pubblica via agli abusivi è stato aggredito. La notte del 31 maggio scorso, un giovane di 28 anni - noto alle autorità di pubblica sicurezza - ha chiamato ......ma quando hala restituzione dello spazio sulla pubblica via agli abusivi è stato aggredito. E' quanto è successo ad un 28enne, una vicenda surreale che si è consumata nel centro di... Napoli – L’ex Tagliatela dichiara: ” Ho rifiutato Milan e Inter per amore” Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Dries Mertens verso il no alla Lazio. Nonostante Sarri lo voglia fortemente, è difficile che il ...Per due ragioni: in primis perché la priorità del belga è di rimanere a Napoli e rinnovare, poi perché in biancoceleste sarebbe solo il vice-Immobile ...