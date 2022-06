Gustavo Rodriguez, il papà di Belen operato al colon perforato: come sta adesso (Di venerdì 3 giugno 2022) A pochi giorni dalla fine dell’avventura dell’Isola dei famosi Gustavo Rodriguez è finito in ospedale. Scopriamo che cosa è successo al papà della modella argentina Belen Rodriguez. Una foto dell’ex naufrago in ospedale sta facendo il giro del web nelle ultime ore: ecco come sta davvero. Gustavo-Rodriguez-Altranotizia-(Fonte: Google)Sono tutti preoccupati per Gustavo Rodriguez, che sembra essere finito improvvisamente in ospedale a causa di un problema di salute. Gustavo Rodriguez in ospedale dopo l’Isola Gustavo Rodriguez è diventato famoso dopo che le sue due figlie sono venute dall’argentine in Italia, e hanno cominciato a ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) A pochi giorni dalla fine dell’avventura dell’Isola dei famosiè finito in ospedale. Scopriamo che cosa è successo aldella modella argentina. Una foto dell’ex naufrago in ospedale sta facendo il giro del web nelle ultime ore: eccosta davvero.-Altranotizia-(Fonte: Google)Sono tutti preoccupati per, che sembra essere finito improvvisamente in ospedale a causa di un problema di salute.in ospedale dopo l’Isolaè diventato famoso dopo che le sue due figlie sono venute dall’argentine in Italia, e hanno cominciato a ...

