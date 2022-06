Guerra Russia-Ucraina, incontri Usa e alleati su tregua: si valuta il piano di pace dell’Italia. Putin offre i porti di Mariupol e Berdyansk per l’export del grano (Di venerdì 3 giugno 2022) Rimosso il generale dell’esercito russo Dvornikov. Feriti due giornalisti di Reuters. Venti oligarchi russi, tra cui Abramovich, ricorrono alla Corte Ue contro il sesto pacchetto di sanzioni. Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 3 giugno 2022) Rimosso il generale dell’esercito russo Dvornikov. Feriti due giornalisti di Reuters. Venti oligarchi russi, tra cui Abramovich, ricorrono alla Corte Ue contro il sesto pacchetto di sanzioni.

