Guerra Russia-Ucraina, centesimo giorno. Mosca: 40 navi da guerra nel Pacifico. Zelensky: “Grazie agli Stati Uniti per le armi, ci salvano la vita”. Nato: sarà un lungo conflitto. Intelligence Usa: “Putin ha un cancro” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il documento dei Servizi americani rivelato da Newsweek: in marzo il presidente russo scampato a un attentato. Il patriarca Kirill escluso dalle sanzioni dell’Ue. Il presidente ucraino: «Il 20% del Paese nelle mani dei russi» Leggi su lastampa (Di venerdì 3 giugno 2022) Il documento dei Servizi americani rivelato da Newsweek: in marzo il presidente russo scampato a un attentato. Il patriarca Kirill escluso dalle sanzioni dell’Ue. Il presidente ucraino: «Il 20% del Paese nelle mani dei russi»

