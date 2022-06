Guerra in Ucraina, la diretta. Putin rimuove Dvornikov dal comando della guerra. Mosca: 'Incontro con Zelensky ora è senza senso' (Di venerdì 3 giugno 2022) La guerra in Ucraina è arrivata al giorno 100. E sembra essere ancora lunga. Zelensky in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le armi, mentre il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Lainè arrivata al giorno 100. E sembra essere ancora lunga.in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le armi, mentre il segretario generaleNato, Jens Stoltenberg ...

