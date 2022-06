Guerra in Ucraina, la diretta. Nato: «Il conflitto sarà lungo». Zelensky: «Le armi Usa salvano il nostro popolo». Già uccisi 31.000 soldati russi (Di venerdì 3 giugno 2022) La Guerra in Ucraina è arrivata al giorno 100. E sembra essere ancora lunga. Zelensky in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le armi, mentre il segretario generale della Nato,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 giugno 2022) Lainè arrivata al giorno 100. E sembra essere ancora lunga.in un video su Facebook ringrazia gli Usa per le, mentre il segretario generale della,...

Pontifex_it : Il blocco dell’esportazione del grano dall’Ucraina mette in pericolo la vita di milioni di persone. Rivolgo un acco… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - _Nico_Piro_ : #2giugno da quando è cominciata la crisi #ucraina si parla spesso a sproposito di crimini di guerra. Nella maggior… - franxstrax : oggi su ?@ilmanifesto? scrivo della nuova offensiva annunciata da Erdogan all’ombra della guerra in Ucraina per spa… - BearziCinzia66 : Zelensky: 'Russia ha preso 20% dell'Ucraina'. Nato: 'Guerra di usura a lungo termine' -