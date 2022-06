Guerra in Ucraina | la diretta Morto un volontario francese | feriti due giornalisti Mosca | ' Incontro Putin - Zelensky ora è senza senso'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ore 10:24 - Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il sesto pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l'embargo al petrolio ...

riotta : Le conseguenze dell'invasione russa #Ucraina dureranno per anni, cambiando Mosca, l'Europa e il mondo. Anche in Ita… - GiovaQuez : Intanto sulla tv russa: 'L'operazione speciale è finita, siamo nella terza guerra mondiale. Siamo costretti ad occu… - _Nico_Piro_ : #2giugno da quando è cominciata la crisi #ucraina si parla spesso a sproposito di crimini di guerra. Nella maggior… - Mauro73432329 : - aleappo53 : ??Mentre il terzo mese dell'invasione volgeva al termine, la retorica usata dai propagandisti alla televisione di st… -

Sono passati 100 giorni dall'inizio dellain. Un conflitto che sta mettendo l'Europa a dura prova e di cui ancora non si vede la fine. Cento giorni. Tanto è passato da quando le truppe russe hanno varcato i confini dell'...Durante la giornata confronti sulla situazione politica nazionale e internazionale, con focus sullainLa Cina chiude la porta alle richeste d'aiuto della Russia. E il motivo del "niet" di Pechino è presto detto: la Cina non vuole assolutamente violare né entrare ...Livorno, 3 giugno 2022 - "Attenzione allo shock alimentare provocato dalla guerra e dal blocco navale, potrebbe creare ondate di migranti affamati". Lo ha detto Ugo Poletti, direttore di The Odessa ...