GTWC Europe, 1000km Paul Ricard FP1: Valentino Rossi 14°, Audi in vetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Inizia sotto l'insegna d'Audi il fine settimana della 1000km del Paul Ricard, quarto appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Benjamin Goethe/Thomas Neubauer / Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30), regolarmente iscritti alla Silver Cup, hanno stabilito il giro veloce in 1.54.920 con 185 millesimi di scarto sulla Ferrari 488 GT3 #71 di Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx). Terza piazza al momento per Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 ) davanti a James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina (Iron Lynx #51) sulla seconda delle Ferrari. La casa di Maranello torna all'attacco dopo una prevedibile prestazione sotto le aspettative in quel dei Imola. Ottimi segnali anche dalla Lamborghini di Albert Costa/ Jack Aitken / ...

