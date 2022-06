Gruppo Renault | Luca De Meo nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’amministratore delegato delDe Meo, ha ricevuto dalitaliana Sergio Mattarella l’onorificienza didel. Il riconoscimento è assegnato ogni anno a imprenditori italiani che si siano distinti nel proprio settore per almeno vent’anni contribuendo alla crescita economica e sociale, nonché all’innovazione. Il tutto, con un’esemplare condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici esostenibilità sociale, ambientale e di buona governance.de Meo è il primo cittadino non francese a cui, nei 122 anni di storia, è stato affidato l’incarico di guidare il, che sotto la sua guida è ritornato in ...