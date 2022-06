Graduatorie ad esaurimento GaE: in pubblicazione le provvisorie e le definitive. MODELLO DI RECLAMO (Di venerdì 3 giugno 2022) GaE Graduatorie ad esaurimento: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici avviano la pubblicazione delle provvisorie per eventuali reclami. Le Graduatorie definitive saranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l'anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) GaEad: sono state aggiornate entro il 4 aprile e in questi giorni gli Uffici Scolastici avviano ladelleper eventuali reclami. Lesaranno utilizzate per il 50% dei ruoli da assegnare per l'anno scolastico 2022/23 (laddove le Gae sono vuote, i posti potranno essere attribuiti al concorso) e per le supplenze (eventuali) al 31 agosto e 30 giugno 2023. L'articolo .

