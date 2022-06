Governo | Tajani | ' sostegno fino a termine legislatura | piena intesa gruppi Fi-ministri'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Sosterremo ilalla fine della. Questo non significa che nel dibattito parlamentare e nel dibattito all'interno delnoi non difendiamo le nostre posizioni, ma c'è sempre stata perfetta sintonia tra ialla Camera e al Senato e tra i rappresentanti al, tutte le decisioni sono state prese di comune accordo". Lo ha assicurato il coordinatore di Fi, Antonio, durante una conferenza stampa.

ROMA - "Il M5s mi sembra in cerca di visibilità, in questo momento bisogna sostenere ile impedire che ci siano fibrillazioni inutili, si vanno a cercare un po' di voti per la ... Antonio,...... c'è sempre stata perfetta sintonia con i rappresentanti di Forza Italia al" e tutte le decisioni sono state prese "insieme" ha concluso. 3 giugno 2022Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Leggo oggi un'intervista del leader della Cgil Landini che propone di aumentare un'altra volta le tasse, di fare prelievi: noi finchè siamo al Governo in Parlamento non pas ..."Siamo naturalmente a favore della pace e di tutte le iniziative che il Governo e l'Unione europea e altri soggetti ... il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Pubblicità "Siamo dalla parte ...