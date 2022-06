Governo: Calenda, 'Dio ci preservi Draghi' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centro, Paragone l'uscita dall'Euro, nasce 'Italia C'è' ma non c'è nessuno, Giarrusso confluisce in se stesso e Rizzo si allea con Lady Donato. Che Dio ci preservi Draghi". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Conte farà ballare ilsulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centro, Paragone l'uscita dall'Euro, nasce 'Italia C'è' ma non c'è nessuno, Giarrusso confluisce in se stesso e Rizzo si allea con Lady Donato. Che Dio ci". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione, Carlo

