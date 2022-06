golf, Pavan perde terreno in Germania - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Andrea Pavan Giornata difficile per gli azurri nel Porsche European Open, gara inserita nel DP World Tour. Sul tracciato del Green Eagle golf Course, ad Amburgo in Germania, Andrea Pavan è scivolato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) AndreaGiornata difficile per gli azurri nel Porsche European Open, gara inserita nel DP World Tour. Sul tracciato del Green EagleCourse, ad Amburgo in, Andreaè scivolato ...

golf, Pavan perde terreno in Germania - Sport - Altri Sport - quotidiano.net Andrea Pavan Giornata difficile per gli azurri nel Porsche European Open, gara inserita nel DP World Tour. Sul tracciato del Green Eagle Golf Course, ad Amburgo in Germania, Andrea Pavan è scivolato dalla quarta alla 26ma posizione a causa di un giro in 76 colpi e un totale di 145 (+1). Con lui giocherà nel fine settimana il solo ... Ladies Italian Open, le sorelle Metraux balzano al comando Melgrati prima azzurra Grandi emozioni nella prima giornata del Ladies Italian Open. Al Golf Club Margara le sorelle elvetiche Morgane e Kim Metraux sono al comando col punteggio di 67 ... Andrea Pavan è 4° a 2 colpi di ... QUOTIDIANO NAZIONALE golf, Pavan perde terreno in Germania L'azzurro non riesce a mantenere il ritmo nel secondo giro del Porsche European Open scendendo dal quarto al 26° posto. Con lui Edoardo Molinari è l'ìunico azzurro a superare il taglio. Al comando l'i ... Porsche European: Smith nuovo leader, Pavan indietro (ANSA) - ROMA, 03 GIU - In Germania, il secondo round del Porsche European Open non sorride agli azzurri. Ad Amburgo, nel torneo del DP World Tour, superano il taglio solo Andrea Pavan - che scivola p ...