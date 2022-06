Golf, Ladies Italian Open: Melgrati e Liti ancora in corso per il titolo (Di venerdì 3 giugno 2022) Continua al Golf Club Margara (par 72) di Fubine Monferrato (Alessandria) il Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte. Arrivati al secondo giro, Roberta Liti (70 67), la 19enne amateur Carolina Melgrati (69 68) e la svizzera Morgane Metraux (67 70) al secondo posto, con uno score di 137 (-7), distanti un solo colpo dalla sudafricana Lee-Anne Pace, tra le favorite della vigilia e nuova leader con 136 (69 67, -8). Bene anche la giovane dilettante Alessandra Fanali, grazie a una grande prova è ora 6/a con 139 (70 69, -5). Ben piazzate anche le altre Italiane Virginia Elena Carta, 11/a con 140 (70 70, -4), e Francesca Fiorellini, 13/a con 141 (72 69, -3). La più giovane giocatrice in campo è la 16enne romana Fiorellini, che sta tenendo testa alle migliori ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Continua alClub Margara (par 72) di Fubine Monferrato (Alessandria) ilpresented by Regione Piemonte. Arrivati al secondo giro, Roberta(70 67), la 19enne amateur Carolina(69 68) e la svizzera Morgane Metraux (67 70) al secondo posto, con uno score di 137 (-7), distanti un solo colpo dalla sudafricana Lee-Anne Pace, tra le favorite della vigilia e nuova leader con 136 (69 67, -8). Bene anche la giovane dilettante Alessandra Fanali, grazie a una grande prova è ora 6/a con 139 (70 69, -5). Ben piazzate anche le altree Virginia Elena Carta, 11/a con 140 (70 70, -4), e Francesca Fiorellini, 13/a con 141 (72 69, -3). La più giovane giocatrice in campo è la 16enne romana Fiorellini, che sta tenendo testa alle migliori ...

