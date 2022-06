Gli Usa fanno scorta di minerali rari temendo il monopolio cinese (Di venerdì 3 giugno 2022) In considerazione delle crescenti tensioni con la Cina, gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti per assicurarsi una costante disponibilità di minerali rari essenziali per l’industria, non solo bellica. Già a poche settimane dalla sua elezione, il presidente Joe Biden aveva siglato un ordine esecutivo riguardante la catena di approvvigionamento di “beni essenziali e critici per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 giugno 2022) In considerazione delle crescenti tensioni con la Cina, gli Stati Uniti stanno prendendo provvedimenti per assicurarsi una costante disponibilità diessenziali per l’industria, non solo bellica. Già a poche settimane dalla sua elezione, il presidente Joe Biden aveva siglato un ordine esecutivo riguardante la catena di approvvigionamento di “beni essenziali e critici per InsideOver.

