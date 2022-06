Gli industriali europei: no ad aumenti salari insostenibili (Di venerdì 3 giugno 2022) "Piuttosto che aumenti salariali insostenibili che creano una spirale dannosa dei prezzi salariali, la risposta per rafforzare il potere d'acquisto delle persone deve essere quella di attuare un'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Piuttosto chealiche creano una spirale dannosa dei prezziali, la risposta per rafforzare il potere d'acquisto delle persone deve essere quella di attuare un'...

Advertising

iconanews : Gli industriali europei: no ad aumenti salari insostenibili - serenel14278447 : Gli industriali europei: no ad aumenti salari insostenibili - fisco24_info : Gli industriali europei: no ad aumenti salari insostenibili: BusinessEurope: sostenere l'Ucraina, si alle sanzioni - lostarec : La notizia che sembrava prospettare un decisivo cambio di rotta per una terra che importa l’80% dei prodotti agroal… - CogitoE11224283 : @ferant210396 Quanti ne hanno evasi colossi come Amazon, Google ? Non difendo gli altri ma facciamo i conti anche d… -