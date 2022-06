'Giustizia per la famiglia di Niccolò' Il pm: ventiquattro anni al killer (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ceceno Rassoul Bissoultanov, 29 anni, imputato per l'omicidio di Niccolò Ciatti, 21 anni, sopra dall'inviato Stefano Brogioni Prima che i giurati si ritirino in camera di consiglio, da dove ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ceceno Rassoul Bissoultanov, 29, imputato per l'omicidio diCiatti, 21, sopra dall'inviato Stefano Brogioni Prima che i giurati si ritirino in camera di consiglio, da dove ...

Advertising

LauraPausini : Eccomi qui, a ricordare quel 1 giugno 2013… 9 anni fa ero a Londra per #ChimeForChange, evento benefico a supporto… - sandrogozi : Appena votato da italiano all’estero 5 SI al #Referendum #giustizia Nonostante il silenzio vergognoso #Rai la contr… - matteosalvinimi : Sottoscrivo, e non vedo l’ora di votare 5 SÌ per cambiare la Giustizia italiana domenica 12 giugno. #johnnydepp… - LibertaVerona : Giornata meravigliosa a Padova con migliaia di anime accalorate e ancora tanta voglia di lottare per la giustizia,… - EurasiaEterna : RT @mpiacenonaver1: L'italia è quel paese dove se beccano un morto de fame che se ruba un portafoglio perchè c'aveva fame va in galera per… -