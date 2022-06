“Giuntoli mi ha chiamato”: l’annuncio sul centrocampista nel mirino del Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli è alla caccia di nuovi colpi in vista della prossima sessione di mercato, dopo gli affari già conclusi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, segno di come il club azzurro sia già entrato ampiamente nel vivo. Anche per quanto riguarda il centrocampo, potrebbero esserci diversi innesti sulla base di quelle che saranno le cessioni. Tra i nomi circolati, c’è anche quello del giovane Morten Hjulmand, regista di proprietà del Lecce, protagonista della promozione in Serie A dei salentini che piace sia all’Inter sia al Napoli. HjulmandA parlare di lui è il direttore sportivo dei pugliesi, Pantaleo Corvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato: “Con Giuntoli c’è stato un contatto, mi ha chiamato per il mio ritorno in Serie A. Credo che sia stato uno dei calciatori più ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilè alla caccia di nuovi colpi in vista della prossima sessione di mercato, dopo gli affari già conclusi di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, segno di come il club azzurro sia già entrato ampiamente nel vivo. Anche per quanto riguarda il centrocampo, potrebbero esserci diversi innesti sulla base di quelle che saranno le cessioni. Tra i nomi circolati, c’è anche quello del giovane Morten Hjulmand, regista di proprietà del Lecce, protagonista della promozione in Serie A dei salentini che piace sia all’Inter sia al. HjulmandA parlare di lui è il direttore sportivo dei pugliesi, Pantaleo Corvino, che ai microfoni di Radio Kiss Kissha rivelato: “Conc’è stato un contatto, mi haper il mio ritorno in Serie A. Credo che sia stato uno dei calciatori più ...

Advertising

PianetaLecce : Corvino: 'Giuntoli mi ha chiamato. Hjulmand uno dei profili più interessanti' - AndreaC_1998_ : Salvezza 7 per cento ma è un documentario su Giuntoli chiamato fallimento cento per cento Per piacere @DAZN_IT -