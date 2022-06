Giulia Provvedi Donatella | costume esplosivo | Prova costume superata

Leggi su chemusica

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha dimostrato un fisico da urlo con unmostrato in foto. Bianco e candido ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Sappiamo tutti di come venga apprezzata sia come persona che per il suo aspetto fisico. Ragazza sorridente ha sempre dimostrato di avere una marcia in più. Lesono L'articolochemusica.it.