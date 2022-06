Giugno, ”il mese dei prati erbosi” tanto caro a Giosuè Carducci (Di venerdì 3 giugno 2022) Giugno, la poesia di Giosuè Carducci che descrive il mese dell’allegria; amato dai più piccoli per via della fine della scuola e da molti autori della letteratura che lo hanno omaggiato con strofe e componimenti. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, uno dei componimenti più belli dedicati al mese del Sole, della libertà e della giovinezza. Giugno, Giosuè Carducci e la potenza creatrice del mese del Sole Giugno, descritto da Giosuè Carducci, è il mese dei campi sconfinati di grano biondo; dei papaveri, delle vacanze, della scuola che sta per finire. Le atmosfere di Giugno sono intrise di chiarori; di sere tiepide che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022), la poesia diche descrive ildell’allegria; amato dai più piccoli per via della fine della scuola e da molti autori della letteratura che lo hanno omaggiato con strofe e componimenti. Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia, uno dei componimenti più belli dedicati aldel Sole, della libertà e della giovinezza.e la potenza creatrice deldel Sole, descritto da, è ildei campi sconfinati di grano biondo; dei papaveri, delle vacanze, della scuola che sta per finire. Le atmosfere disono intrise di chiarori; di sere tiepide che ...

