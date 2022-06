Giubileo di Platino: la regina salterà anche il Derby (Di venerdì 3 giugno 2022) La regina Elisabetta seguirà anche il Derby ippico di domani, inserito fra le celebrazioni del Giubileo di Platino, in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. Lo ha reso noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) LaElisabetta seguiràilippico di domani, inserito fra le celebrazioni deldi, in televisione dalla sua residenza nel castello di Windsor. Lo ha reso noto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto a St.Paul per il rito senza la regina #ANSA - repubblica : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] - Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, il rito per festeggiare la regina a St.Paul. Presenti anche Harry e Meghan #ANSA… - lillydessi : Il modern Diana bob sarà ovunque quest'estate - Vanity Fair Italia - LaStampa : Giubileo di Platino: a Saint Paul ovazione per Harry e Meghan e fischi per BoJo, Elisabetta salta anche il Derby di… -