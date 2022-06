Giubileo di platino, Harry e William in cattedrale, insieme, dopo due anni. Elisabetta salta anche l'Epson Derby (Di venerdì 3 giugno 2022) Senza la sovrana, restata a casa per un malessere, la famiglia reale ha partecipato alla messa di ringraziamento per il Giubileo di platino. Applausi per la famiglia reale, fischi per Boris Johnson Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) Senza la sovrana, restata a casa per un malessere, la famiglia reale ha partecipato alla messa di ringraziamento per ildi. Applausi per la famiglia reale, fischi per Boris Johnson

Advertising

Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto a St.Paul per il rito senza la regina #ANSA - repubblica : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] - Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, il rito per festeggiare la regina a St.Paul. Presenti anche Harry e Meghan #ANSA… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... - occhio_notizie : ?? Tragedia al Giubileo di Platino della regina Elisabella: Hypo, il rapper di 39 anni è stato accoltellato |… -