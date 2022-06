Giubileo di platino, diretta: Harry e Meghan tenuti a distanza da William e Kate (Di venerdì 3 giugno 2022) Per il secondo giorno del Giubileo di platino l'appuntamento a St. Paul: ma la Regina ha dovuto dare forfait. Nella chiesa simbolo di Londra si è svolta una liturgia di ringraziamento... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 giugno 2022) Per il secondo giorno deldil'appuntamento a St. Paul: ma la Regina ha dovuto dare forfait. Nella chiesa simbolo di Londra si è svolta una liturgia di ringraziamento...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, tutto pronto a St.Paul per il rito senza la regina #ANSA - repubblica : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] - Agenzia_Ansa : Giubileo di Platino, il rito per festeggiare la regina a St.Paul. Presenti anche Harry e Meghan #ANSA… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... - sigma_tao : Giubileo di Platino: gesu ed anthony Saint Paul ovazione per Harry e Meghan HARRY MEGHAN RA E Y AR AB HG H DIO… -