Giubileo della regina, presenti anche Harry e Meghan (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati a St Paul Cathedral per assistere alla messa di ringraziamento per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, da 70 anni sul trono britannico. Si tratta del primo impegno ufficiale reale del Duca e della Duchessa di Sussex da quando, nel febbraio del 2020, hanno rinunciato ai loro incarichi in seno alla famiglia reale e si sono poi trasferiti a vivere in California. La folla ha salutato l’arrivo di Harry e Meghan, in abito color crema con cappello coordinato, con applausi. La coppia ieri non si è affacciata con la regina ed il resto della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace, e sono rimasti indietro – come testimoniano gli scatti rubati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Il principeMarkle sono arrivati a St Paul Cathedral per assistere alla messa di ringraziamento per ildi PlatinoElisabetta, da 70 anni sul trono britannico. Si tratta del primo impegno ufficiale reale del Duca eDuchessa di Sussex da quando, nel febbraio del 2020, hanno rinunciato ai loro incarichi in seno alla famiglia reale e si sono poi trasferiti a vivere in California. La folla ha salutato l’arrivo di, in abito color crema con cappello coordinato, con applausi. La coppia ieri non si è affacciata con laed il restofamiglia reale sul balcone di Buckingham Palace, e sono rimasti indietro – come testimoniano gli scatti rubati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - RaiNews : Malore per la #ReginaElisabetta, domani non parteciperà alla cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul - Agenzia_Ansa : VIDEO I Giubileo di Platino, ovazione per la Regina Elisabetta al balcone. La sovrana si affaccia a conclusione del… - LocalPage3 : Giubileo della regina, presenti anche Harry e Meghan - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... -