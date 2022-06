Giubileo della regina, malessere per Elisabetta. Oggi la 'prima' di Meghan e Harry (Di venerdì 3 giugno 2022) Londra, 3 giugno 2022 - La regina Elisabetta non è presente Oggi nella cattedrale di St Paul, a Londra, per la messa in onore del suo Giubileo di platino . La sovrana ha accusato " un certo malessere" ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Londra, 3 giugno 2022 - Lanon è presentenella cattedrale di St Paul, a Londra, per la messa in onore del suodi platino . La sovrana ha accusato " un certo" ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - RaiNews : Malore per la #ReginaElisabetta, domani non parteciperà alla cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul - Agenzia_Ansa : VIDEO I Giubileo di Platino, ovazione per la Regina Elisabetta al balcone. La sovrana si affaccia a conclusione del… - gipsy1966 : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Giubileo di platino della Regina Elisabetta II. La guerra in Ucraina passa in secondo piano. Già ... -