Giubileo della Regina, Harry e Meghan rubano la scena a mezza famiglia reale (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la serie “indovina chi viene a Palazzo?” Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono riusciti a rubare la scena a mezza famiglia reale pur non partecipando se non “lateralmente” al Trooping the Colour, la parata militare che ieri ha aperto le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina. La quale, in maniera strategica e per evitare situazioni imbarazzanti, ha voluto che dal balcone di Buckingham Palace si affacciasse solo una cerchia ristretta di membri della Royal Family. Insomma, niente assembramenti per la foto di rito, passando dai consueti 40 esponenti di Casa Windsor ad appena 18. Ufficialmente è stato un messaggio ai “tax payers”, ai contribuenti britannici, come a dire “ha diritto di affacciarsi con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la serie “indovina chi viene a Palazzo?”d’Inghilterra eMarkle sono riusciti a rubare lapur non partecipando se non “lateralmente” al Trooping the Colour, la parata militare che ieri ha aperto le celebrazioni deldi Platino. La quale, in maniera strategica e per evitare situazioni imbarazzanti, ha voluto che dal balcone di Buckingham Palace si affacciasse solo una cerchia ristretta di membriRoyal Family. Insomma, niente assembramenti per la foto di rito, passando dai consueti 40 esponenti di Casa Windsor ad appena 18. Ufficialmente è stato un messaggio ai “tax payers”, ai contribuenti britannici, come a dire “ha diritto di affacciarsi con la ...

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - RaiNews : Malore per la #ReginaElisabetta, domani non parteciperà alla cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul - Agenzia_Ansa : VIDEO I Giubileo di Platino, ovazione per la Regina Elisabetta al balcone. La sovrana si affaccia a conclusione del… - SkyTG24 : Supercast per il Concerto del Giubileo della Regina Elisabetta e canale a tema su Sky Uno - zazoomblog : Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II: cos’è e perché la sovrana non sarà alla mess… -