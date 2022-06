Giubileo della regina: Elisabetta non ha voluto Kim Kardashian alla sua festa (Di venerdì 3 giugno 2022) Si racconta che Kim Kardashian stia facendo carte false per poter partecipare alla festa di sabato sera a Buckingham Palace per festeggiare il Giubileo della regina Elisabetta. Ma che lei e il fidanzato Pete Davidson siano stati rimbalzati… come due comuni mortali. Foto Ansa Rimbalzata, come una comune mortale. Quale è, del resto. Kim Kardashian ha fatto di tutto per riuscire a entrare al party superesclusivo per festeggiare il Giubileo della regina Elisabetta. Ma le è stato risposto un fermo (e secco) no. Se si fosse trattato di qualsiasi altra celebrity non ci avremmo creduto. Ma stiamo parlando di colei che, insieme alla sua famiglia, ha portato il concetto di ... Leggi su amica (Di venerdì 3 giugno 2022) Si racconta che Kimstia facendo carte false per poter parteciparedi sabato sera a Buckingham Palace per festeggiare il. Ma che lei e il fidanzato Pete Davidson siano stati rimbalzati… come due comuni mortali. Foto Ansa Rimbalzata, come una comune mortale. Quale è, del resto. Kimha fatto di tutto per riuscire a entrare al party superesclusivo per festeggiare il. Ma le è stato risposto un fermo (e secco) no. Se si fosse trattato di qualsiasi altra celebrity non ci avremmo creduto. Ma stiamo parlando di colei che, insiemesua famiglia, ha portato il concetto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - RaiNews : Malore per la #ReginaElisabetta, domani non parteciperà alla cerimonia nella Cattedrale di Saint Paul - Agenzia_Ansa : VIDEO I Giubileo di Platino, ovazione per la Regina Elisabetta al balcone. La sovrana si affaccia a conclusione del… - MedInfinityIT : Giubileo della Regina, le espressioni buffe del principino Louis sul balcone di Buckingham Palace ???????? - artribune : Yayoi Kusama, Sonia Boyce e Richard Wright sono tra gli artisti che hanno realizzato opere per le stazioni della li… -