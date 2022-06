Giubileo della Regina Elisabetta | il ritorno di Meghan ed Harry… a debita distanza

Leggi su amica

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il grande giorno è arrivato. Dopo due anni e più di assenzaMarkle e il principe Harry sono tornati nel Regno Unito e si sono presentati a un evento ufficiale con gli altri membriRoyal Family. Non è stata una sorpresa – si sapeva che i due avrebbero partecipato alla messa nella Cattedrale di St.Paul in onore deldi Platino– ma nessuno poteva immaginare come sarebbe andato l’incontro. La richiesta ufficiosa era che i Sussex restassero in disparte per non oscurare la sovrana e, in effetti, così è stato. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUMARKLE Cattedrale di St.Paul: l’assenza die ildei Sussex Come annunciato ieri sera, la...