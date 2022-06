Giubileo della Regina, Boris Johnson sommerso dai fischi al suo arrivo a St. Paul – Il video (Di venerdì 3 giugno 2022) Il premier britannico Boris Johnson è stato contestato nella seconda giornata di celebrazioni del Giubileo di Platino, organizzate per i 70 anni di regno di Elisabetta II. Johnson è stato sommerso da fischi e «buu» al suo arrivo a St. Paul, nel centro di Londra, accompagnato dalla moglie Carrie, multata nell’ambito dello scandalo Partygate. Il premier britannico non si è scomposto davanti alla contestazione, limitandosi a salutare e a sorridere a quanti lo applaudivano. Leggi anche: Giubileo della Regina, i festeggiamenti per i 70 anni al trono di Elisabetta II – Foto e video Partygate, Boris Johnson non si dimette: «Mi scuso con tutto il ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il premier britannicoè stato contestato nella seconda giornata di celebrazioni deldi Platino, organizzate per i 70 anni di regno di Elisabetta II.è statodae «buu» al suoa St., nel centro di Londra, accompagnato dalla moglie Carrie, multata nell’ambito dello scandalo Partygate. Il premier britannico non si è scomposto davanti alla contestazione, limitandosi a salutare e a sorridere a quanti lo applaudivano. Leggi anche:, i festeggiamenti per i 70 anni al trono di Elisabetta II – Foto ePartygate,non si dimette: «Mi scuso con tutto il ...

Advertising

IlMisantropo : Giubileo della regina, Elisabetta assente alla messa per un «malessere». Johnson fischiato dalla folla - infoitcultura : Regno Unito, i reali riuniti a St. Paul per celebrare il giubileo di Platino della regina Elisabetta - Il Sole 24 O… - Rosa9029c : RT @Baccotvnews: ??L'ultima puntata di #Domenicain sarà più breve, fino alle 16 per dare spazio al Giubileo della Regina. Gli ospiti di Mara… - RadioDueLaghi : Andrea Bocelli salirà sul palco di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino di Sua Maes… - Ma_St_N : Giubileo della Regina, il premier Johnson fischiato all'arrivo nella cattedrale di St. Paul -