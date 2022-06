Giornata mondiale dell’Ambiente, Bianchi: “Educazione ambientale è elemento costitutivo della nuova scuola” (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è svolto questa mattina, nella Tenuta di Castelporziano, l’evento “Educare alla biodiversità”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica per celebrare la Giornata mondiale dell’Ambiente. Protagonisti studentesse e studenti in arrivo da tutta Italia. Un momento di confronto sulle esperienze concrete di Educazione alla biodiversità, a 30 anni dalla convenzione sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Si è svolto questa mattina, nella Tenuta di Castelporziano, l’evento “Educare alla biodiversità”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il MinisteroTransizione Ecologica per celebrare la. Protagonisti studentesse e studenti in arrivo da tutta Italia. Un momento di confronto sulle esperienze concrete dialla biodiversità, a 30 anni dalla convenzione sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro. L'articolo .

