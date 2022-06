Giornata Mondiale della bicicletta: storie e benefici di passione salutare e green (Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it Oggi, 3 giugno, è la Giornata Mondiale della bicicletta, istituita dall’Onu il 12 aprile 2018. Lo scopo di questa Giornata è promuovere la sostenibilità e la salute, invitando sempre più persone ad inforcare i verdi sentieri o le strade delle città a cavallo di una bici. Dopo la pandemia, vi è stato un aumento esponenziale dei ciclisti, tanto che la bicicletta è universamente considerato il mezzo di trasporto più amato e lo sport più praticato, specialmente durante le giornate primaverili poiché non eccessivamente calde. Che sia una mountain bike, una bici pieghevole o una e-bike, andare in bicicletta dà sempre grandi benefici per la salute e l’ambiente. Ma dove vai bellezza in bicicletta? Una vecchia canzone ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it Oggi, 3 giugno, è la, istituita dall’Onu il 12 aprile 2018. Lo scopo di questaè promuovere la sostenibilità e la salute, invitando sempre più persone ad inforcare i verdi sentieri o le strade delle città a cavallo di una bici. Dopo la pandemia, vi è stato un aumento esponenziale dei ciclisti, tanto che laè universamente considerato il mezzo di trasporto più amato e lo sport più praticato, specialmente durante le giornate primaverili poiché non eccessivamente calde. Che sia una mountain bike, una bici pieghevole o una e-bike, andare indà sempre grandiper la salute e l’ambiente. Ma dove vai bellezza in? Una vecchia canzone ...

Advertising

fattoquotidiano : Giornata Mondiale dei disturbi alimentari, l’esperto: “L’anoressia si è moltiplicata per circa 7 volte durante la p… - _Carabinieri_ : Giornata Mondiale dell’Ambiente e #FestArma2022: il #5giugno non perdere su @raicinque e @RaiDue il concerto della… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata mondiale della sclerosi multipla. Nel 2021 il 30% dei pazienti affetti da questa patologia ha pe… - palermo24h : 3 giugno, giornata mondiale della bicicletta. Cosa vuol dire per Messina - Violett11315738 : RT @benzinazero: “3 Giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta 2022: gli Italiani e la mobilità sostenibile” -