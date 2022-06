Giorgia Soleri a Bergamo: “Dall’aborto alla vulvodinia, i miei dolori dentro un libro” (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo. La testa alta e il sorriso di chi sa dove andare. Un outfit total pink per ostentare tutta la sua femminilità, ché, come tiene a sottolineare, “si può parlare di poesia anche con qualche scollatura in più, senza che l’esibire il proprio essere donna generi giudizi affrettati e confusi”. Ha ‘solo’ ventisei anni, Giorgia Soleri, ma ha conosciuto il dolore e ha scelto di raccontarlo. Con grande consapevolezza. Con autentico coraggio. Nella serata di giovedì 2 giugno, di fronte a un pubblico tanto numeroso quanto eterogeneo, la giovane modella, influencer e attivista, ha presentato alla Fiera dei Librai di Bergamo il suo libro d’esordio, La signorina Nessuno: una raccolta di poesie in cui trovano spazio anche la prosa e delle illustrazioni – queste ultime realizzate ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022). La testa alta e il sorriso di chi sa dove andare. Un outfit total pink per ostentare tutta la sua femminilità, ché, come tiene a sottolineare, “si può parlare di poesia anche con qualche scollatura in più, senza che l’esibire il proprio essere donna generi giudizi affrettati e confusi”. Ha ‘solo’ ventisei anni,, ma ha conosciuto il dolore e ha scelto di raccontarlo. Con grande consapevolezza. Con autentico coraggio. Nella serata di giovedì 2 giugno, di fronte a un pubblico tanto numeroso quanto eterogeneo, la giovane modella, influencer e attivista, ha presentatoFiera dei Librai diil suod’esordio, La signorina Nessuno: una raccolta di poesie in cui trovano spazio anche la prosa e delle illustrazioni – queste ultime realizzate ...

