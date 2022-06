Gioconda, nuova ipotesi: lo sfondo è in provincia di Pisa (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Il paesaggio che fa da sfondo alla Gioconda di Leonardo da Vinci è toscano, “più precisamente è quello della valle dell’Arno vicino alla torre di Caprona, a VicoPisano”, oggi in provincia di Pisa. La nuova identificazione è stata fatta dallo studioso francese Pascal Cotte, ricercatore scientifico e direttore della Lumiere Technology, che ha presentato la sua scoperta oggi a Vinci (Firenze) durante la conferenza “La Gioconda svelata dalla scienza. Una nuova scoperta mondiale”. L’identifcazione del paesaggio con una maggiore precisione è avvenuta a partire dalla digitalizzazione della Gioconda realizzata dallo stesso Cotte su richiesta del Louvre di Parigi, dove il capolavoro leonardiano è conservato. Lo studio delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Il paesaggio che fa daalladi Leonardo da Vinci è toscano, “più precisamente è quello della valle dell’Arno vicino alla torre di Caprona, a Vicono”, oggi indi. Laidentificazione è stata fatta dallo studioso francese Pascal Cotte, ricercatore scientifico e direttore della Lumiere Technology, che ha presentato la sua scoperta oggi a Vinci (Firenze) durante la conferenza “Lasvelata dalla scienza. Unascoperta mondiale”. L’identifcazione del paesaggio con una maggiore precisione è avvenuta a partire dalla digitalizzazione dellarealizzata dallo stesso Cotte su richiesta del Louvre di Parigi, dove il capolavoro leonardiano è conservato. Lo studio delle ...

