Ginnastica artistica | l’Italia domina i Comegym | Chiara Barzasi trionfa davanti a Belardelli

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022)femminile ha strabiliato ai, i Giochi del Mediterraneo juniores di. Le nostre under 16 hanno giganteggiato in lungo e in largo sulle pedane di Mersin (Turchia), dimostrando tutto il loro strapotere:ha vinto l’all-around con 50.750 punti, precedendo Arianna(49.200). Viola Pierazzini non ha potuto festeggiare il terzo gradino del podio a causa della regola dei passaporti, al suo posto è salita la spagnola Laia Font (48.100): il motivo per cui debba essere premiata un’atleta meno meritevole è ancora ignoto e ormai si tratta di un cavillo anacronistico.ha ovviamente vinto la gara a squadre (101.950) precedendo Spagna (95.150) e Turchia (93.600). Tra gli uomini, invece, ha ...