Germania | Flick | “Italia? Sorpresi da mancata qualificazione al Mondiale Mancini…”

Advertising

sportli26181512 : #Italia-#Germania, parla #Flick: 'Mancini sta facendo un ottimo lavoro': In vista del prossimo appuntamento di Nati… - sportmediaset : Flick: 'Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Ha qualità e passione' #italiagermania #NationsLeague #flick… - zazoomblog : Vigilia Italia-Germania Flick: 'L'esclusione dell'Italia dal Mondiale una sorpresa per tutti' -… - laounysama : RT @DiMarzio: #NationsLeague, @DFB_Team | La conferenza stampa di #Flick alla vigilia di #ItaliaGermania - DiMarzio : #NationsLeague, @DFB_Team | La conferenza stampa di #Flick alla vigilia di #ItaliaGermania -

Commenta per primo Oltre al CT della, in Conferenza Stampa è intervenuto Joshua Kimmich , centrocampista dellae del Bayern Monaco . PRENDE LA PAROLA KIMMICH - Ora ci giochiamo tante partite e ce la vogliamo ...Così il ct della, Hans - Dieter, alla vigilia della sfida con l'Italia, primo impegno nella Uefa Nations League 2022. "Dalla mia squadra mi aspetto concentrazione e l'atteggiamento ...Ct. Mancini. GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct. Flick Arbitro: Jovanovic La partita, in programma alle ore 20:45 ...Le parole del ct della Germania, Hans-Dieter Flick, sulla sfida contro l'Italia che si terrà tra poco più di ventiquattro ore ...