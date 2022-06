Gentile: "Nazionale azzurra non all'altezza e la colpa è anche di Mancini" (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "In campo si è vista una squadra non all'altezza, d'altronde se si perde contro la Macedonia è normale fare figuracce con l'Argentina. Io non mi ero fatto illusioni prima del match". Così all'Adnkronos Claudio Gentile, campione del mondo nel 1982, in merito al ko degli azzurri nella Finalissima 2022 di Wembley con l'Argentina. "Questa squadra ha finito un ciclo -prosegue Gentile- ha vinto un Europeo, che non è poco anche se con due vittorie in semifinale e finale ai rigori, ma non ha più niente da dare. Bisogna ripartire dai giovani e provare ad essere competitivi tra 4 anni". L'ex ct dell'Under 21 critica l'operato di Roberto Mancini. "Il ct non è esente da colpe nel momento di crisi della nostra Nazionale. E' lui che fa le scelte di giocatori e moduli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "In campo si è vista una squadra non all', d'altronde se si perde contro la Macedonia è normale fare figuracce con l'Argentina. Io non mi ero fatto illusioni prima del match". Così all'Adnkronos Claudio, campione del mondo nel 1982, in merito al ko degli azzurri nella Finalissima 2022 di Wembley con l'Argentina. "Questa squadra ha finito un ciclo -prosegue- ha vinto un Europeo, che non è pocose con due vittorie in semifinale e finale ai rigori, ma non ha più niente da dare. Bisogna ripartire dai giovani e provare ad essere competitivi tra 4 anni". L'ex ct dell'Under 21 critica l'operato di Roberto. "Il ct non è esente da colpe nel momento di crisi della nostra. E' lui che fa le scelte di giocatori e moduli ...

