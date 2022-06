Genova, in 500 al corteo contro la guerra e le banche coinvolte nella vendita di armi: “Profitti che provocano morte e distruzione” (Di venerdì 3 giugno 2022) Oltre 500 persone sono scese in corteo per le strade di Genova nel pomeriggio di ieri 2 giugno per una manifestazione contro guerre e le banche armate in collegamento con quella che si teneva in contemporanea a Pisa contro la costruzione di una nuova base militare. L’elenco degli istituti di credito coinvolti nella vendita di materiale bellico a Paesi terzi da parte di aziende nazionali è stato anche affisso con dei manifesti affianco agli sportelli Atm e bancomat presenti nel tragitto affianco a manifesti contro Leonardo, che da quando è iniziata la guerra in Ucraina, come tutti i comparti internazionali dell’industria militare, sta generando ricavi record. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Oltre 500 persone sono scese inper le strade dinel pomeriggio di ieri 2 giugno per una manifestazioneguerre e learmate in collegamento con quella che si teneva in contemporanea a Pisala costruzione di una nuova base militare. L’elenco degli istituti di credito coinvoltidi materiale bellico a Paesi terzi da parte di aziende nazionali è stato anche affisso con dei manifesti affianco agli sportelli Atm e bancomat presenti nel tragitto affianco a manifestiLeonardo, che da quando è iniziata lain Ucraina, come tutti i comparti internazionali dell’industria militare, sta generando ricavi record. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

