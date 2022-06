(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Le difficoltà ci forgiano e ci fanno diventare più forti, ora bisogna parlare della suain campo, ma anche della sua generosità. In Nazionale anche chi non giocava, tra cui anche Martinanell'ultima sfida, da fuori dal campo faceva il tifo come se fosse a giocare, come anche la Bronzetti e la Cocciaretto, le vedevo sostenere la squadra come unaunica e vederle insieme così è una cosa importantissima per la squadra e garantisce un risultato importante. Avere un obbiettivo comune e condiviso ti dà tanta fiducia e loro lo stanno facendo benissimo". Sono le parole della capitana azzurra di Fed Cup Tathianaparlando all'Adnkronos di Martinae delle altre azzurre. "Quella di Martina al Roland Garros è stata una ...

Un grandisismo '' anche a Tatiana, che ha continuato a credere al progetto Italia al femminile anche in un momentos storico non proprio brillante. Non era scontato. Photo Credit: Getty ...Leggi Anche Tathiana: 'Il bravo allenatore sa tirare fuori il talento dal suo allievo e lo ... L'ha conosciuto "Sì, era unapersona. Anni fa gli ho fatto rivedere quel video e ci siamo ... Garbin: "Brava Trevisan, ha grande forza e determinazione" Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Le difficoltà ci forgiano e ci fanno diventare più forti, ora bisogna parlare della sua forza e determinazione in campo, ma anche della sua generosità. In Nazionale anche c ...Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “E’ normale avere dei cicli, dei momenti di attesa, la cosa importante è non mollare. Un po’ di anni fa era difficile credere in queste ragazze, la federazione le ha sostenu ...