Fuortes e il caso Orfeo | Basta feudi in Rai Il mio futuro? Mi sento saldissimo

(Di venerdì 3 giugno 2022) “La Rai non può essere una monarchia con tanti. Non so quanto durerà, ma ho ripristinato la catena di comando. Ho fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi manager”. Carlo Fuorte... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

comedian72 : RT @Michele_Arnese: 'Rai, sul caso Orfeo interviene Palazzo Chigi. E Fuortes affida un ruolo di vertice al dirigente appena sfiduciato'. (R… - repubblica : Rai, sul caso Orfeo l'intervento di Palazzo Chigi. Così Fuortes affida un ruolo di vertice al dirigente appena sfid… - Michele_Arnese : 'Rai, sul caso Orfeo interviene Palazzo Chigi. E Fuortes affida un ruolo di vertice al dirigente appena sfiduciato'… - LucianoRomeo9 : A 10 giorni dal voto del referendum, l’AD Fuortes rimuove il direttore dell’informazione Orfeo (in quota dem) scate… - infoitinterno : Rai, sul caso Orfeo l'intervento di Palazzo Chigi. Così Fuortes affida un ruolo di vertice al dirigente appena sfid… -

Ha fama di decisionista e stavolta ha dovuto decidere in fretta, in un lampo, anche a costo di passare per quello che un po' ci ha rimesso. È un intervento mattutino di Palazzo Chigi - ai cui telefoni ...... ha affermato in una nota del presidente del Copasir, Adolfo Urso, sulSalvini. 'Che il ... È questa la soluzione che l'amministratore delegato Rai Carloporterà al cda dell'8 giugno, dopo ...La versione dell'ad di Viale Mazzini dopo l'ultima bufera che ha travolto l'azienda. Il Pd lo attacca, tensione con Palazzo Chigi ...Carlo Fuortes doveva dare un segnale chiaro su chi comanda in Rai e lo ha dato a tutta l'azienda rimuovendo Mario Orfeo dal suo incarico ...