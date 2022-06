Friuli, trovato morto il base jumper scomparso. Aveva 35 anni. Ancora sconosciuta l'identità (Di venerdì 3 giugno 2022) stato ritrovato privo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo del base jumper che si era lanciato ieri dal Monte Cimone , in Friuli , e che risultava disperso. Si trovava ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) stato riprivo di vita dal Soccorso Alpino Fvg e dalla Guardia di Finanza il corpo delche si era lanciato ieri dal Monte Cimone , in, e che risultava disperso. Si trovava ...

Advertising

Ansa_Fvg : Base jumper si lancia e scompare, trovato morto. In Friuli, operazioni di recupero a cura del Cnsas e GdF #ANSA - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Base jumper si lancia e scompare, trovato morto In Friuli, operazioni di recupero a… - dgcoralloblu : @Agenzia_Italia Anche in Friuli è morto un base jumper, si era lanciato ieri dal monte Cimone, Alpi Giulie, trovato… - kostyalevin5 : Sacile è dove ho trovato l'amore. L'amore per l'Italia l'amore per il Friuli ma sopratutto, l'amore della mia vita.… -