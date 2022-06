Franco Togni | Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo., Presidente e Fondatore di Automha, leader factory nel settore dei magazzini automatici e delle soluzioni intralogistiche, è stato nominatoal. Quale occasione migliore del 76° anniversarioFondazione, per celebrare questo importante traguardo? Questa mattina, in una cerimonia tenutasi presso il PalazzoProvincia ePrefettura, il Prefettoprovincia di Bergamo Enrico Ricci ha consegnato ai bergamaschi meritevoli il diploma di onorificenza. Un riconoscimento ricevuto per il suo continuo impegno nei confronti ...