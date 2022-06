Francesco Totti | la figlia Chanel fotocopia di mamma Ilary | la foto insieme fa impazzire i fan

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 3 giugno 2022)ha condiviso uno scatto in compagnia della sua secondogenita: in molti non hanno potuto ignorare la somiglianza con. In effetti, oggi 15enne, ladell’ex capitano giallorosso è sempre più uguale alla conduttrice: ecco lo scatto incriminato. Alcune settimane fa,ha compiuto 15 anni. Ladi… L'articolo proviene da Velvet Gossip.