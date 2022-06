Francesco Bagnaia vuole il bis nel GP Spagna della MotoGP (Di venerdì 3 giugno 2022) Il morale è a mille ed impenna magicamente verso la strada che condurrà Francesco Bagnaia, vincitore dell’ultima tappa della MotoGP corsa in Italia, a tentare di bissare il successo della scorsa settimana. Il pilota della Ducati ha varato l’operazione rimonta mettendo nel mirino il primato di Fabio Quartararo che ancora è distante. La voglia di vittoria del torinese è moltissima ed il team è riuscito ad intraprendere, secondo lui, la via giusta del lavoro che porterà la moto a migliorare sensibilmente in vista del proseguo di una stagione che si prospetta sempre più equilibrata. Le parole di Francesco Bagnaia Ecco cosa ha detto il pilota di Ducati nella conferenza stampa che ha presentato ufficialmente il Gran Premio di Catalunya ospitato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Il morale è a mille ed impenna magicamente verso la strada che condurrà, vincitore dell’ultima tappacorsa in Italia, a tentare di bissare il successoscorsa settimana. Il pilotaDucati ha varato l’operazione rimonta mettendo nel mirino il primato di Fabio Quartararo che ancora è distante. La voglia di vittoria del torinese è moltissima ed il team è riuscito ad intraprendere, secondo lui, la via giusta del lavoro che porterà la moto a migliorare sensibilmente in vista del proseguo di una stagione che si prospetta sempre più equilibrata. Le parole diEcco cosa ha detto il pilota di Ducati nella conferenza stampa che ha presentato ufficialmente il Gran Premio di Catalunya ospitato da ...

