Forza e Coraggio, arriva la bomba di mercato: ecco l’attaccante di peso (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attaccante classe ’84, un corazziere, un curriculum pesante: insomma la Forza e Coraggio si regala la ciliegina sulla torta in questa prima fase del mercato. La società, infatti, ha chiuso l’accordo con Gennaro Fragiello, giocatore che in carriera ha vestito tante maglie e giocato praticamente in tutte le categorie. Due presenze in Serie A col Bologna, 3 in B con la Salernitana, 78 tra C1 e C2 con le maglie di Como, Sorrento, Fiorenzuola, Carpenedolo, Sassuolo, Cassino, Arzanese e Sambenedettese. 85 presenze in D con Fanfulla, Viribus Unitis, Mariano, Fondi, Arzanese. Protagonista anche in Eccellenza con le maglie di Albanova, Monte di Procida, Sorrentino Palmese (18 gol in stagione), Giugliano, Virtus Avellino, Villa Literno, Saviano e Virtus Campania Ponticelli. La storia parla per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Attaccante classe ’84, un corazziere, un curriculum pesante: insomma lasi regala la ciliegina sulla torta in questa prima fase del. La società, infatti, ha chiuso l’accordo con Gennaro Fragiello, giocatore che in carriera ha vestito tante maglie e giocato praticamente in tutte le categorie. Due presenze in Serie A col Bologna, 3 in B con la Salernitana, 78 tra C1 e C2 con le maglie di Como, Sorrento, Fiorenzuola, Carpenedolo, Sassuolo, Cassino, Arzanese e Sambenedettese. 85 presenze in D con Fanfulla, Viribus Unitis, Mariano, Fondi, Arzanese. Protagonista anche in Eccellenza con le maglie di Albanova, Monte di Procida, Sorrentino Palmese (18 gol in stagione), Giugliano, Virtus Avellino, Villa Literno, Saviano e Virtus Campania Ponticelli. La storia parla per ...

