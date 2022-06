Formazioni ufficiali Belgio-Olanda, Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Belgio-Olanda, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Diavoli rossi di Roberto Martinez sfidano gli Orange di Louis Van Gaal. Chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 3 giugno. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali Belgio: in attesa Olanda: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ledi, partita valevole per la prima giornata della Uefa. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Diavoli rossi di Roberto Martinez sfidano gli Orange di Louis Van Gaal. Chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di venerdì 3 giugno. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - infobetting : Lettonia-Andorra (Nations League Lega D, 3 giugno ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Milannews24_com : Formazioni ufficiali Francia Serbia U21: Kalulu titolare - infoitsport : Formazioni ufficiali Repubblica Ceca-Svizzera: Nations League 2022/2023 - gilnar76 : Formazioni ufficiali Francia Serbia U21: Kalulu titolare #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan… -