Flavio Tosi: "Salvini è irrazionale e la Lega sbanda. Il centrodestra va ricostruito" (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha governato Verona, da leghista, per dieci anni, ora ritenta la scalata con le forze liberali. Ad Huffpost dice: "Fino alle elezioni nel partito non si muoverà nulla. Con l’inconveniente che hanno regalato la leadership alla Meloni" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha governato Verona, da leghista, per dieci anni, ora ritenta la scalata con le forze liberali. Ad Huffpost dice: "Fino alle elezioni nel partito non si muoverà nulla. Con l’inconveniente che hanno regalato la leadership alla Meloni"

Advertising

AnsaVeneto : Comunali: Salvini, a Verona c'è un unico centrodestra. 'Degli altri non parlo', ha detto a proposito di Flavio Tosi… - hyat05000029 : RT @PBisinella: Oggi abbiamo lanciato il nuovo simbolo di “Fare con Flavio Tosi” che sarà presente alle elezioni del #12giugno per sostener… - drpbrock : Ma a Verona, Italia Viva appoggia davvero Flavio Tosi? Ma LOL! Ma quanto fanno schifo, ahahaha? - MagisterZatta : @valkeasusi @EmaEuropeo @Marcella_IsBack @bababukfree @IlMarcheseMelo @EntropicBazaar FLAVIO TOSI E PARTE LA SEGREG… - TgVerona : Incidente stradale per Simone Meneghelli, braccio destro di Flavio Tosi -