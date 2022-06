Advertising

info_lavoro : #Firenze #Tecnico #Infermiere #Assistenziale #Paramedico INFERMIERE AMBULATORIO MEDICO - FIRENZE - LuigiF97101292 : RT @michelemoggio: Portoferraio, medico usa plasma iperimmune per curare il Covid: l’attacco dei colleghi -

TGCOM

Sono circa cinquecento le persone che avrebbero beneficiato del trattamento. Alcune di loro avrebbero aggirato l'intero ciclo ...Papa Francesco avrebbe annunciato la sua mancata partecipazione al convegno diper due motivi: il primo su consiglio delper evitare di forzare il ginocchio e il secondo per la ... Firenze, medico arrestato per aver somministrato 700 vaccini anti Covid falsi: "Ho solo fatto quello che mi hanno chiesto" Stefano Soldani, medico di medicina generale di 57 anni, è stato arrestato lo scorso marzo per aver inoculato, a circa 500 persone, almeno 700 falsi vaccini anti-Covid per ottenere il Green Pass. In a ...FIRENZE: Panico al pronto soccorso durante la visita di un paziente che è stato bloccato dai medici e denunciato dalla polizia intervenuta in ospedale ...