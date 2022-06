Fiorentina Piatek, per il riscatto si cerca lo sconto: intanto si valutano le alternative (Di venerdì 3 giugno 2022) Situazione da definire quella tra la Fiorentina e l’Herta Berlino per il riscatto di Piatek: la Viola lo vuole ma con uno sconto La Fiorentina sta valutando il riscatto di Piatek dall’Herta Berlino. La società è al lavoro per provare ad abbassare il costo rispetto ai 15 milioni pattuiti a gennaio. Se non dovesse essere apertura, la dirigenza sta già valutando alcuni nomi per il futuro. Su tutti piace Arnautovic del Bologna, anche se difficilmente lascerà i felsinei se non con una cifra buona per il cartellino. Gli altri nomi sono quelli di Joao Pedro, su c’è la concorrenza del Torino e Djuric in scadenza con la Salernitana. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Situazione da definire quella tra lae l’Herta Berlino per ildi: la Viola lo vuole ma con unoLasta valutando ildidall’Herta Berlino. La società è al lavoro per provare ad abbassare il costo rispetto ai 15 milioni pattuiti a gennaio. Se non dovesse essere apertura, la dirigenza sta già valutando alcuni nomi per il futuro. Su tutti piace Arnautovic del Bologna, anche se difficilmente lascerà i felsinei se non con una cifra buona per il cartellino. Gli altri nomi sono quelli di Joao Pedro, su c’è la concorrenza del Torino e Djuric in scadenza con la Salernitana. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Le ultime sul riscatto di #Piatek per la #Fiorentina ?? - Fiorentinanews : Bressan: “Piatek e Cabral? Non bastano. Se la Fiorentina prendesse Belotti sarei un po’ più tranquillo. Portiere? P… - STnews365 : Fiorentina, Piatek potrebbe infine rimanere. Cabral non offre garanzie tecniche, e ora Piatek potrebbe pure rimaner… - Vincenzo140893 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Possibile riscatto per #Piatek ???? #Arthur #Cabral non dà sicurezze #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - LeBombeDiVlad : ?? Possibile riscatto per #Piatek ???? #Arthur #Cabral non dà sicurezze #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -