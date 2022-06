Fiorentina, il Torino vuole trattenere Belotti: nuova offerta per il rinnovo (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante la sua negativa stagione, soprattutto per la sua scarsa vena realizzativa egli ultimi mesi, sembra che il pensier di Ivan Juric non... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante la sua negativa stagione, soprattutto per la sua scarsa vena realizzativa egli ultimi mesi, sembra che il pensier di Ivan Juric non...

Advertising

BabboChiquita : @torino_1984 @AcVo_KA Hai mai visto Maignan uscire in scivolata? Non vedrai mai e poi mai Maignan fare una cosa del… - BisInterista : Griglie di partenza Interista Spallettiano: 1. Juventus Roma 2. Napoli Inter 3. Fiorentina Milan 4. Lazio Sassuolo… - INSIDERCALCIOM : Il #Torino ha mostrato interesse per #Duncan della Fiorentina per sostituire #Pobega, affare in chiusura per una cifra vicina ai 10M - ZonaBianconeri : RT @SilvestriP: Valencia, tifosi in rivolta: «Non vogliamo Gattuso allenatore». Ecco perché #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio #Fioren… - SilvestriP : Valencia, tifosi in rivolta: «Non vogliamo Gattuso allenatore». Ecco perché #ASRoma #Juventus #Inter #Napoli #Lazio… -